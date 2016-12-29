القاهرة ترحب باتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية

رحبت وزارة الخارجية المصرية بالاتفاق باتفاق وقف الأعمال القتالية في جميع الأراضي السورية.

وأكدت الوزارة على أن هذا الاتفاق يتسق مع موقف مصر الثابت منذ بداية الأزمة في سورية، والذي مفاده أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في الحل السياسي ويحقن دماء أبناء الشعب السوري، ويحافظ على وحدة أراضي الدولة السورية وسيادتها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ويعيد الاستقرار إلى الساحة السورية، مع استمرار مكافحة الإرهاب البغيض في سورية والمنطقة.