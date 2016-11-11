القاهرة: مصدمون لتنصيب أردوغان حارسا للديمقراطية!!

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حوار مع قناة “الجزيرة” القطرية وتجاوزه في حق الرئيس المصري، معتبرا استمرارا لمنهج التخبط وازدواجية المعايير الذي تتسم به السياسية التركية خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية عن صدمته لتنصيب الرئيس التركي نفسه حارسا للديمقراطية وحاميا للحريات، في الوقت الذي تعتقل فيه حكومته المئات من أساتذة الجامعات والإعلاميين، والعشرات من نواب البرلمان، وتغلق عشرات الصحف وتقصي عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وضباط الجيش ورجال القضاء من وظائفهم، بحجه انخراطهم في مخطط الانقلاب على النظام.

ونوه المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أنه ليس من المستغرب أن تصدر مثل تلك التصريحات عن الرئيس التركي على قناة “الجزيرة” في هذا التوقيت على وجه الخصوص، فيما يعتبر تحريضا واضحا يستهدف زعزعه الاستقرار في مصر.