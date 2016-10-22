القاهرة: نتطلع لحل سياسي شامل يحفظ وحدة سورية

صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، بأن بلاده تتطلع لحل الأزمة في سورية بما يحفظ وحدة وسلامة أراضيها وحق الشعب السورى في رسم مستقبله من خلال الحوار بما يضمن إنقاذه من التدمير الذي تسببه التنظيمات الإرهابية.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل: إن “مصر تعمل للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية والتوافق حوله مع المجتمع الدولي”. مشيرا إلى أن “بلاده تتحمل مسؤوليتها الأدبية والأخلاقية وتعمل مع شركائها لحل الأزمة جذريا وخاصة الدول التي تسببت بالأزمة من خلال دعمها للتنظيمات الإرهابية”.

وكان وفد مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف أكد أمس أن الحل السياسي يظل الخيار الأوحد الذي يؤمن إنهاء الأزمة وتحقيق السلام والاستقرار في سورية بعيدا عن أي تسوية تحمل في طياتها بذور التقسيم كما أدان جرائم التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيما “داعش وجبهة النصرة” الإرهابيان.