القبض على ألماني يحمل متفجرات في مطار بالسويد

أعلنت الشرطة السويدية اعتقال ألماني في العشرينيات من عمره للاشتباه بأنه كان يحاول وضع متفجرات داخل طائرة في مطار لاندفيتر خارج مدينة غوتنبرغ ثاني أكبر مدن السويد.

ونقلت رويترز عن بيتر أدليرسون المتحدث بإسم الشرطة قوله اليوم إن “الرجل اعتقل وهو يحاول الصعود على متن رحلة متوجهة إلى دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي بمطار لاندفيتر في غوتنبرغ صباح أمس بعد أن كشف الفحص الأمني احتواء أمتعته على مادة متفجرة”.

من جانبها ذكرت صحيفة”غوتبيرغس بوستين”المحلية أن أمتعة الرجل احتوت على المادة المتفجرة “تي.أيه.تي.بي” التي استخدمت في اعتداء مانشستر في آيار الماضي وقتلت 22 شخصا وتبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.