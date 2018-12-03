ألقت دورية من فرع مكافحة المخدرات في حمص القبض على رجل وامرأة من مروجي المخدرات وبحوزتهما 20 ألف حبة كبتاغون مخدرة في حماة.

وكانت دورية من فرع مكافحة المخدرات بحمص ومن خلال المتابعة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية من مصادر متعددة تم تحديد أماكن تواجد وأوقات نشاط وتحرك رجل وامرأة من مروجي المخدرات حيث تم نصب كمين لهما في حماة وألقي القبض عليهما وبحوزتهما 20 ألف حبة مخدرة.

وضبطت الجهات المختصة في الـ 16 من الشهر الماضي سيارة محملة بكمية كبيرة من الحبوب المخدرة الكبتاغون على طريق حمص كانت معدة للتهريب ضمن 42 بابا خشبيا تم تجهيزها لهذه الغاية.