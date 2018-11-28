القبض على سارقي الذهب في حلب

ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على عصابة قامت بسلب نحو 3 كغ من الذهب بعد اقتحامها منزل إحدى المواطنات في المدينة وسلبها مصاغا ذهبيا ومبالغ مالية.

وذكرت وزارة الداخلية في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني أنه من خلال التحري وجمع المعلومات عن حادثة سرقة احد المنازل في مدينة حلب تمكن فرع الأمن الجنائي من التوصل إلى معرفة هوية السالبين وإلقاء القبض عليهم وعلى شركائهم وهم المدعوون /ي ف/ و /ر ع/ و /ج ت/ و /ح ق/.

وبالتحقيق معهم اعترف أحد المقبوض عليهم بإقدامه بالاشتراك مع شخص متوار على سلب مواطنة بقوة السلاح وذلك بالتخطيط من أحد الجيران في المنطقة الذي قام بمراقبة منزلها وإرشاده إلى مكان وجود الذهب والمبالغ المالية فيه الذي أخبرهما أنه لم يبق أحد سوى صاحبة المنزل فقاما باقتحامه وإشهار مسدس حربي عليها وتقييدها.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن المقبوض عليهما قاما بسرقة ثلاثة كيلوغرامات من الذهب وأربعة خواتم ذهبية ثم باعا المصاغ الذهبي المسلوب عن طريق المقبوض عليهما (ر ع) و(ح ق) اللذين اعترفا بإقدامهما على تصريف كميات كبيرة من المصاغ الذهبي المسروق على عدة دفعات وتقاسم ثمنها.

وبينت الوزارة أنه تم استرداد كمية من الذهب يقدر وزنها بـ 62ر1099 غراما ومصاغ ذهبي مؤلف من عدة قطع ذهبية جميعها مرصعة بالألماس إضافة لحجر ألماس وزنه 43ر0 غرام ومبلغ مليون ومئة ألف ليرة سورية.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لإلقاء القبض على شريكهم المتواري ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم مع كميات الذهب والمبالغ المالية المصادرة إلى القضاء المختص.

وبينت الوزارة في تقريرها أن المقبوض عليهم اعترفوا أيضا بإقدامهم في العام 2015 على ارتكاب عدة سرقات لمادة المازوت من أسطح المنازل في مدينة حلب وبيعها لأصحاب مولدات الكهرباء وسرقة مادة البنزين من السيارات المركونة في بعض شوارع المدينة.