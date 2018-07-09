القبض على عصابة سرقة في طرطوس

ألقت دوريات شرطة منطقة بانياس القبض على عصابة قامت بسرقة عدد من المنازل وترويع المواطنين في مدينة بانياس وريفها.

وأوضح اللواء محمد زيدان بركات قائد شرطة محافظة طرطوس أنه نتيجة المتابعة الحثيثة لعناصر شرطة المنطقة وبالتعاون مع المواطنين تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص من العصابة بالجرم المشهود أثناء قيامهم بسرقة أحد المنازل في مدينة بانياس بعد انتحالهم صفة عناصر أمنية وارتداء الملابس العسكرية والدخول إلى المنزل بقصد التفتيش.

وقال بركات: بعد التوسع بالتحقيق اعترف المقبوض عليهم بأنهم كانوا يدخلون المنازل بحجة التفتيش والبحث عن مطلوبين ليتم بعدها سرقة المنزل من مصاغ وأموال وغير ذلك.

وأضاف بركات: إن أفراد العصابة اعترفوا أيضاً بقيامهم بسرقات متعددة في عدد من المنازل في بانياس وبلدة الروضة وقد تم تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم وتحويلهم الى القضاء المختص كما يتم العمل على إعادة المسروقات إلى أصحابها.