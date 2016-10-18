القبض على عصابة قتلت مواطن وسلبت سيارته في مصياف بريف حماة

القت دورية من الامن الجنائى القبض على أفراد عصابة موءلفة من 3 اشخاص ارتكبوا جريمة قتل مواطن وسلبوه سيارته في منطقة مصياف بريف حماة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة بأن عصابة موءلفة من 3 أشخاص استقلوا سيارة أجرة تكسى عمومي من مدينة حمص الى قرية حنجور في منطقة مصياف وفور وصولهم الى القرية عمدوا الى قتل السائق س ا خنقا وسلبوا سيارته، ونقلوا جثته بواسطة دراجة نارية والقوها غرب عقدة جرادة فى ريف مصياف الشرقي.

وأوضح المصدر أنه تم ابلاغ مديرية منطقة مصياف عن وجود جثة شخص مجهول الهوية وبعد التحقيقات وجمع المعلومات والادلة تم التوصل الى المعطيات التي تشير الى تورط احد أشخاص ويدعى س ع، وبالتحقيق معه تبين اشتراكه فى الجريمة مع “ع م” و”م ع”، حيث القى القبض عليهم ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن جرائم يشتبه تورطهم بها.