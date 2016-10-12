القبض على فتاة وهي تقوم بترويج المخدرات في حي الأندلس بحماة

ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي اليوم القبض على فتاة تقوم بترويج وبيع المخدرات في مدينة حماة.

وقال قائد شرطة حماة اللواء أشرف طه إنه بمتابعة حثيثة من عناصر فرع الأمن الجنائي في ملاحقة الشبكات التي تروج المخدرات بين الشباب، تم ضبط الفتاة “ر س” البالغة من العمر 35 عاما بالجرم المشهود، وهي تقوم بترويج حبوب المخدرات في حي الأندلس بالمدينة، كما ضبط بحوزتها كمية من الحبوب المخدرة من نوع كبتاغون.

ولفت قائد الشرطة إلى أن التحقيقات كشفت أن هذه الفتاة هي أحد عناصر شبكة متخصصة في ترويج وبيع المخدرات في مدينة حماة، مبينا أن عناصر الأمن الجنائي يقومون بمواصلة التحقيقات للوصول إلى باقي عناصر الشبكة.