القبض على قاتل الأطفال في حلب‏

تمكنت قوات الأمن بعد عمليات بحث و تقصي، من إلقاء القبض على القاتل المتسلسل الذي أرعب مدينة حلب، والمعروف بـ”سفاح حلب” الذي كان يستدرج الأطفال ويقتلهم بعد الاعتداء عليهم.

وبحسب المعلومات، فإن القاتل يدعى أحمد مزنرة بن مصطفى، من مواليد عام 1971 بمدينة إدلب.

“سفاح حلب” قام باستدراج وقتل عدد من الأطفال في مدينة حلب، فيما نجى الطفل الأخير، الذي حاول قتله، من الموت بعد أن طعنه عدة طعنات.

القوى الأمنية عثرت في بيت أهل القاتل، بمنطقة الفيض بحلب، على كميات من الأسلحة والذخيرة، إضافة إلى عملات أجنبية مزورة ومبالغ مالية.