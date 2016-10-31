القبض على مجرم قتل صديقه في جرمانا

ألقي القبض على مجرم قتل شابا في العقد الرابع من العمر في مدينة جرمانا أمس بعد أربع ساعات من ارتكابه جريمته.

وذكر المحامي العام في ريف دمشق أنه “بتاريخ 30-10-2016 وفي تمام الساعة التاسعة مساء تم إعلام النيابة العامة في جرمانا بوجود رأس لجثة رجل في حاوية قمامة وتم فورا تكثيف التحقيق ونشر جميع عناصر الضابطة العدلية في مكان الجريمة ومحيطه من أجل جمع المعلومات والأدلة لمعرفة تفاصيل الجريمة والتوصل إلى الفاعل والقبض عليه والإيعاز لجميع القوى المؤءازرة للإبلاغ عن أي معلومات تفيد بمعرفة هوية المغدور والمجرم ومكان وجود باقي الجثة”.

وأشار المحامي العام إلى أنه بعد اربع ساعات من وقوع الجريمة تم التعرف إلى هوية المجرم ويدعى (ع.ع.ب) تولد 1974 واعترف بعد القاء القبض عليه بقيامه بقتل المغدور (خ.س.ع) تولد عام 1977 وهو من القرية ذاتها وتربطهما علاقة صداقة بطعنه بسكين حادة عدة طعنات وبتقطيع الجثة ووضعها بأكياس ورميها في عدد من حاويات القمامة المختلفة في جرمانا.

من جهته أشار وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد إلى أنه نتيجة للتعاون المثمر بين القضاة وضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي وللجهود المبذولة تم الكشف المبكر عن الجريمة والقبض على المجرم.