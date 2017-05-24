القبض على مجموعة من الإرهابيين في سيناء

Soldiers in military vehicles proceed towards the al-Jura district in El-Arish city from Sheikh Zuwaid, around 350 km (217 miles) northeast of Cairo May 21, 2013. Egyptian army and police forces stepped up roadblocks in north Sinai in a hunt for militant Islamists who kidnapped seven security officers last week, a security source said on Tuesday. REUTERS/Stringer (EGYPT - Tags: POLITICS MILITARY)

تمكن الجيش المصري اليوم من القبض على مجموعة من الإرهابيين التكفيريين ودمر دراجة وحرق عدة أوكار لهم فيما عثر على أكثر من عشرة مستودعات للمواد الغذائية والوقود التابعة للمجموعات الإرهابية في سيناء.

وقال بيان لوزارة الدفاع المصرية “إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء حيث أسفرت أعمال المداهمات عن القبض على 3 إرهابيين وتدمير دراجة نارية وحرق 4 أوكار تستخدمها العناصر التكفيرية فضلاً عن اكتشاف 11 مخبأ يحتوى على كمية من مواد الإعاشة والوقود خاصة بالعناصر التكفيرية”.

وتنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها تنظيم “داعش” الإرهابي تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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