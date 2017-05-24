القبض على مجموعة من الإرهابيين في سيناء

تمكن الجيش المصري اليوم من القبض على مجموعة من الإرهابيين التكفيريين ودمر دراجة وحرق عدة أوكار لهم فيما عثر على أكثر من عشرة مستودعات للمواد الغذائية والوقود التابعة للمجموعات الإرهابية في سيناء.

وقال بيان لوزارة الدفاع المصرية “إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء حيث أسفرت أعمال المداهمات عن القبض على 3 إرهابيين وتدمير دراجة نارية وحرق 4 أوكار تستخدمها العناصر التكفيرية فضلاً عن اكتشاف 11 مخبأ يحتوى على كمية من مواد الإعاشة والوقود خاصة بالعناصر التكفيرية”.

وتنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها تنظيم “داعش” الإرهابي تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.