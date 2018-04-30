القبض على 3 أشخاص بالسويد للاشتباه في تحضيرهم لهجوم إرهابي

أفادت النيابة العامة في السويد اليوم الاثنين في بيان، بأن ثلاثة أشخاص اعتقلوا في البلاد للاشتباه في تحضيرهم لارتكاب جريمة إرهابية.

ستوكهولم وأوضح البيان أن الشرطة السويدية قامت اليوم بتنفيذ عمليات بعدة أماكن في شمال البلاد وفي محيط ستوكهولم، ويذكر أنه بالإضافة إلى المعتقلين الثلاثة المذكورين، قبضت الشرطة على عدد من الأشخاص لاستجوابهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد لفتت في بيان لها إلى أنها وضعت المشتبه بهم تحت المراقبة لبعض الوقت، حيث كانت الاستعدادات لارتكاب الجريمة تجري لبعض الوقت، دون وجود أية مؤشرات إلى التخطيط لتنفيذ جريمة في المستقبل القريب.