القبض على 3 من مروجي “الحشيش” بدمشق

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المخدرات في دمشق وضبطت بحوزتهم 23 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر كانت ضمن السيارة التي كانوا يستقلونها.

وكان فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق ألقى القبض مؤخرا على اثنين من مروجي المخدرات وبحوزتهما 12.5كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر مخبأة ضمن سيارة يستقلانها.