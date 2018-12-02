القدس المحتلة.. الخارجية تجدد إدانتها لعمليات الاستيطان الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا، التصعيد الاستيطاني لكيان الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التهويد والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتسارعها بطريقة غير مسبوقة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم نقلته وكالة معا: إن “سلطات الاحتلال تسارع في تمرير عشرات المخططات الاستيطانية وبشكل خاص جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية التي تشهد حملة استيطانية غير مسبوقة وتأتي ضمن سياسة التهجير والتهويد للأراضي الفلسطينية وذلك في ظل دعم أميركي غير محدود” .

وأشارت الخارجية إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم تحمل مسؤولياته يشجع كيان الاحتلال على تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً في وجه أي فرصة لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.