القدس المحتلة.. مقتل إسرائيليين إثنين وإصابة 6 واستشهاد منفذ العملية

لقي إسرائيليان مصرعهما وأصيب 6 آخرون في عملية إطلاق النار التي نفذها الفلسطيني مصباح أبو صبيح في القدس المحتلة اليوم.

وتحدثت الأنباء عن استشهاد أبو صبيح في اشتباك مع قوة إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية «إن عملية إطلاق نار وقعت في منطقة التلة الفرنسية بالقرب من مقر الشرطة العام ونفذها شخص واحد من داخل سيارة كان يقودها، ومن ثم توجه إلى منطقة الشيخ جراح حيث أكمل عملية إطلاق النار، وهناك “تمت تصفيته».

وأفادت «الميادين» بأن قوات الإحتلال أغلقت مداخل القرى والأحياء العربية في القدس عقب عملية إطلاق النار بالشيخ جراح.

وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية فإن منفذ عملية القدس من بلدة سلوان ويبلغ من العمر 39 عاماً.