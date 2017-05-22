القضاء الألماني يحاكم إرهابيا سوريا لارتكابه جرائم في سورية

بدأ القضاء الألماني اليوم بمحاكمة إرهابي سوري لتورطه بارتكاب جرائم خلال انضمامه إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية.

ونقلت وكالة ” ا ف ب ” عن مصادر في الادعاء قولهم.. ” إن الإرهابي سيمثل أمام القضاء حتى أيلول على الأقل في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا لتورطه بارتكاب جرائم حرب خلال قتاله في صفوف ما يسمى ” الجيش الحر” في سورية حيث قام شخصيا بتعذيب مدنيين”.

وكانت وحدة من القوات الخاصة الألمانية قامت باعتقال الإرهابي المذكور في السادس من نيسان من العام 2016 على الأراضي الألمانية.

وتشهد ألمانيا كغيرها من الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذى دعمته بعض هذه الدول في الشرق الأوسط ولا سيما في سورية تحت مسمى ” معارضة معتدلة” إلى أراضيها.