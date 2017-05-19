القضاء الألماني يصدر حكما بسجن سوري لتورطه في التخطيط لتنفيذ اعتداء في برلين

أصدر القضاء الألماني اليوم حكما بسجن سوري لانتمائه إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وتورطه في التخطيط لتنفيذ اعتداء إرهابي في العاصمة الألمانية برلين.

ونقلت اسوشييتد برس عن مدعين عامين ألمان قولهم إن “المتهم انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية عام 2013 قبل تقدمه بطلب لجوء إلى ألمانيا بعد عامين” مشيرين إلى أن حكما بالسجن خمس سنوات صدر بحقه لانضمامه إلى التنظيم المذكور وتمريره معلومات تتعلق بأهداف سهلة في برلين لتنفيذ اعتداء إرهابي.

وتشهد ألمانيا كغيرها من الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض هذه الدول في الشرق الأوسط ولا سيما في سورية إلى أراضيها.