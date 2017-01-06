القضاء على أعداد من إرهابيي “داعش بريف حمص

سقط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات الجيش والقوات المسلحة على أوكارهم ومحاور تحركهم في ريف حمص.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” هاجمت عدة نقاط عسكرية جنوب شرق شريفة في منطقة التيفور شرق مدينة حمص بحوالي 90 كم.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم وإيقاع أغلبية أفراد المجموعات الإرهابية بين قتيل ومصاب بينم لاذ الباقون بالفرار تاركين أسلحتهم وذخيرتهم إضافة إلى تدمير آلياتهم وعتادهم.

وفي ريف حمص الشمالي الشرقي اشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” في منطقة السعن وأوقعت العديد من أفرادها بين قتيل ومصاب.