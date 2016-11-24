القضاء على أكثر من «10» إرهابيين في درعا البلد

نفذت وحدات من الجيش رمايات نارية طالت عدة تجمعات ونقاط تحصنٍ لمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” في عدد من الأحياء بدرعا البلد.

وصرح مصدر عسكري بأن وحدة من الجيش قضت على أكثر من 10 إرهابيين تابعين لما يسمى “لواء توحيد الجنوب” ودمرت لهم وكرا وآليات ونقطة يتحصن فيها رامي رشاش في حي درعا البلد، موضحا أن خمسة إرهابيين أصيبوا خلال المواجهات نقلوا إلى مشافي الكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش وجهت ضربات مركزة على مكان انتشار مجموعة إرهابية كانت تقوم بتجريف الأراضي وممتلكات المواطنين للقيام بالتحصينات في حي طريق السد، كما وجهت رمايات نارية على محور تسلل عدد من الإرهابيين شرق ساحة بصرى وفى ساحة الطلابية في حي درعا المحطة، مبيناً أن الرمايات أدت إلى إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد.