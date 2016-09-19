القضاء على أكثر من 25 إرهابياً مما يسمى “جيش الفتح” بريف حماة الشمالي

قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على أكثر من 25 إرهابياً مما يسمى “جيش الفتح” المرتبط بنظامي أردوغان وآل سعود .

وذكر مصدر عسكري أن “وحدة من الجيش تصدت لاعتداء مجموعات إرهابية هاجمت نقاطا عسكرية في قرية الكبارية شمال معان بريف حماة الشمالي وردتها على أعقابها”.

وبين المصدر أن الاشتباك مع الإرهابيين أدى إلى “مقتل أكثر من 25 إرهابيا وتدمير 3 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة وجرافة”.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “جبهة النصرة” وما يسمى “أحرار الشام ” و”صقور الشام” و”فيلق الشام” و”أجناد الشام” وغيرها المنضوية تحت مسمى “جيش الفتح” إضافة إلى مجموعات تابعة لـ “جند الأقصى” الإرهابي الموالي لتنظيم “داعش” التكفيري وتعتدي جميعها على الأهالي في محافظات حلب وإدلب وحماة.