القضاء على إرهابيين في جمهورية داغستان الروسية

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية القضاء على إرهابيين اثنين في جمهورية داغستان كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابى خلال موسم الأعياد المحلية مطلع أيار المقبل.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم أن قوات الأمن رصدت متطرفين اثنين خلال عملية أمنية نفذتها في أحراج قرب بلدة تشينار بمنطقة دربنت لكنهما رفضا طلب إلقاء أسلحتهما والاستسلام وأطلقا الرصاص على عناصر الامن.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم القضاء على الارهابيين خلال تبادل اطلاق النار معهما دون وقوع اصابات بين عناصر الأمن أو السكان المحليين لافتة إلى مصادرة قاذف وبندقية آلية وقنبلة يدوية ومعدات مختلفة.

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب أعلنت تصفية مجموعتين مسلحتين قبل يومين تضمان عشرة ارهابيين في داغستان.