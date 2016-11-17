القضاء على إرهابيين من “داعش” و”جبهة النصرة” في ريف حمص

سقط عشرات القتلى والمصابين بين صفوف إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” بنيران وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في ريف حمص.

وذكر المصدر العسكري أن وحدة من الجيش قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مقرات وآليات لتنظيم “داعش” الإرهابي على اتجاه تلول الصوانة شرق مدينة حمص بنحو 90 كم.

ولفت المصدر إلى أن القصف “ألحق خسائر فادحة بالتنظيم التكفيري وأوقع العديد من إرهابييه بين قتيل ومصاب”.

وفي الريف الشمالي تركزت عمليات الجيش خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع المجموعات التكفيرية التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” في قريتي الفرحانية وعين حسين الجنوبي على بعد نحو 30 كم عن مدينة حمص.

وأفاد المصدر العسكري بأن العمليات “أسفرت عن تدمير آليات وتجمعات الإرهابيين ومقتل العديد منهم”.

وأسفرت عمليات الجيش أمس عن تدمير تجمعات للإرهابيين فى كفرلاها والسعن وجوالك والغنطو وحوش الطالب بريف حمص الشمالي حيث تنتشر مجموعات تكفيرية يتبع أغلبها لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي تستهدف القرى المجاورة ومدينة حمص بالقذائف كان آخرها أول أمس حيث استشهد شخصان وأصيب 7 آخرون نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفتين على حي النزهة.