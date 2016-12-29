القضاء على إرهابيين من “داعش” و”جبهة النصرة” في ريف حمص

سقط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف ارهابيى “داعش” و”جبهة النصرة” بنيران وحدات الجيش والقوات المسلحة في اطار الحرب المتواصلة على الارهاب التكفيري في ريف حمص.

وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش دمرت سيارة لتنظيم داعش في تلة العواميد بريف القريتين، وأوقعت 6 قتلى بين صفوف ارهابييه.

الى ذلك ووفقا لـ”سانا” أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم داعش في اطار عملية عسكرية بدأتها اليوم لاجتثاث التنظيم التكفيرى من قرية شريفة بمنطقة التيفور، تم خلالها تحقيق تقدم ملحوظ لوحدات الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية

خلال العملية ومقتل واصابة العديد من الارهابيين وتدمير الياتهم.

كما ان وحدة من الجيش وجهت ضربات مدفعية وصاروخية على مقرات لتنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له فى جبل الكن

بمنطقة الرستن شمال مدينة حمص بنحو 30 كم ما اسفر عن تدمير عدد من الاليات ومقتل العديد من الارهابيين.

وتنتشر في ريف حمص الشمالي مجموعات ارهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة تتلقى مختلف أنواع الدعم والتمويل والتسليح من نظام ال سعود الوهابى في مقدمتها “حركة أحرار الشام” التي ارتكبت عشرات المجازر بحق الاهالي في المنطقة.