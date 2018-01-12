القضاء على الإرهابيين المهاجمين لحميميم وتدمير مستودع طائرات مسيرة في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية العاملة فى سورية قضت على الإرهابيين الذين استهدفوا قاعدة حميميم نهاية الشهر الماضي ودمرت مستودعا للطائرات المسيرة في محافظة إدلب.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن قيادة مجموعة القوات الروسية في سورية نفذت عملية خاصة للعثور على مجموعة المسلحين الذين قاموا يوم ال 31 من كانون الأول الماضي بقصف حرم قاعدة حميميم الجوية باللاذقية بقذائف هاون.

وأوضح البيان أن وسائل الاستطلاع متعدد المستويات للاستخبارات العسكرية الروسية فى سورية شاركت في العملية حيث قامت مجموعة من القوات الخاصة الروسية بتحديد موقع تمركز المجموعة الإرهابية المسلحة قرب الحدود الغربية لمحافظة ادلب وراقبته بشكل مستمر بواسطة طائرات مسيرة.

وأضافت الوزارة في بيانها.. بعد وصول الارهابيين إلى الموقع حيث كانوا يستعدون لركوب حافلة صغيرة تم القضاء عليهم بقذائف صاروخية عالية الدقة من طراز كراسنوبل.

وفى السياق ذاته لفتت الوزارة إلى أن الاستخبارات العسكرية الروسية تمكنت من العثور على مكان تركيب طائرات مسيرة ضاربة وتخزينها في محافظة ادلب حيث تم التعامل معه بواسطة قذائف “كراسنوبل” وتدميره.