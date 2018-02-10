الشريط االاخباريسورية القضاء على كامل أفراد مجموعة إرهابية بريف اللاذقية الشمالي 2018/02/10 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet تمكنت وحدة من الجيش العربي السوري من القضاء على كامل أفراد مجموعة إرهابية بريف اللاذقية الشمالي. وأفاد مصدر عسكري لـ سانا بأن “وحدة من الجيش العربي السوري قضت على كامل أفراد مجموعة إرهابية في تلة حدادة شرق بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي. يتبع اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات