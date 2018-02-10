القضاء على كامل أفراد مجموعة إرهابية بريف اللاذقية الشمالي

تمكنت وحدة من الجيش العربي السوري من القضاء على كامل أفراد مجموعة إرهابية بريف اللاذقية الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري لـ سانا بأن “وحدة من الجيش العربي السوري قضت على كامل أفراد مجموعة إرهابية في تلة حدادة شرق بلدة كنسبا بريف اللاذقية الشمالي.

يتبع

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