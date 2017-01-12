القضاء على 12 إرهابياً من “داعش” بدير الزور

 

أفاد مصدر عسكري في الجيش العربي السوري أن حامية مطار دير الزور نفذت خلال الساعات الماضية عملية نوعية على تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم “داعش” شرق المطار، ما أسفر عن مقتل 9 إرهابيين وتدمير قاذف مضاد للدروع ومدفع هاون وسيارة مزودة برشاش ثقيل.

كما أُسقِطَت طائرة مسيرة مفخخة للتنظيم الإرهابي في تل بروك شمال غرب دير الزور.

وأكد المصدر مقتل 3 إرهابيين من تنظيم “داعش” وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم، نتيجة ضربات نفذتها مدفعية الجيش العربي السوري على بؤر انتشار  التنظيم الإرهابي في حي الرصافة.

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