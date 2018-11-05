القضاء على 19 إرهابياً من خلية المنيا في مصر

لقي 19 إرهابياً مصرعهم في تبادل للإطلاق النيران مع الأمن المصري بمحافظة أسيوط جنوب مصر، وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس: إن قوات الشرطة قتلت 19 إرهابياً من خلية نفذت هجوماً مسلحاً على حافلتين أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص وإصابة 18 آخرين بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة يوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن المداهمة تمّت بعدما كشفت معلومات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية، وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث المشار إليه في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا.

وقال البيان: إن العناصر الإرهابية أطلقوا النيران على قوات الشرطة أثناء قيامها بحصار المنطقة مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران.

وأضاف أن القوات عثرت في الموقع على بنادق آلية وبنادق خرطوش ومسدسات وكمية من الطلقات النارية ووسائل إعاشة وأوراق تنظيمية.

وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلاً عن وزارة الداخلية قولها: إنها تقوم حالياً باستكمال عمليات البحث لضبط العناصر الهاربة المتورطة في الهجوم.

وأعلن “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حافلتين قرب دير الأنبا صموئيل في المنيا على بعد 260 كيلومتراً إلى الجنوب من القاهرة.

ويشن الجيش والشرطة عملية أمنية واسعة النطاق ضد الجماعات الإرهابية منذ شباط.