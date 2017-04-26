القضاء على 21 إرهابيا من “داعش” في ديرالزور

قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة العاملة في ديرالزور على 21 إرهابيا من تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر والمعامل ومحيط الفوج 137 بديرالزور.

مصدر عسكري صرح أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة وجهت رمايات نارية مركزة ضد تحركات وتجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر والمعامل ومحيط الفوج 137 بديرالزور، ما أسفر عن القضاء على 21 إرهابيا وإصابة آخرين إضافة إلى تدمير عربة مزودة برشاش ثقيل.

هذا وكانت وحدات حماية مطار ديرالزور خاضت أمس الأول اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “داعش” هاجموا المطار من محور السور الشرقي، ما أسفر عن إحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم، إضافة إلى تدمير دشم وتحصينات لمجموعة من إرهابيي “داعش” في محيط اللواء 137