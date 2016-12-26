القضاء على “25” إرهابيا من تنظيم “داعش” غرب تدمر بريف حمص

اوقعت وحدة من الجيش والقوات المسلحة عشرات القتلى والمصابين في صفوف تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في ريف تدمر الغربي.

وافاد مصدر عسكرى بأن وحدة من الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش” شرقي المحطة الرابعة لضخ النفط شرق مدينة حمص بنحو 100كم.

ولفت المصدر الى ان الاشتباكات انتهت بمقتل أكثر من 25 ارهابيا من التنظيم التكفيري، واصابة أعداد كبيرة من ارهابييه وتدمير كمية من الاسلحة والعتاد الحربي كان بحوزتهم.

واسفرت عمليات الجيش امس عن مقتل واصابة أعداد كبيرة من ارهابيي تنظيم “داعش” وتدمير عشرات الاليات والعربات المصفحة للتنظيم في قرى هبرة شرقية وهبرة غربية ورسم حميدة وجب حبل وأبو قاطور وعنق الهوى وأبو حواديد وجب حمد وشريفة شرق المحطة الرابعة بريف حمص الشرقي.