القضاء يحكم بسجن أحمد عز 3 سنوات

قضت محكمة الجنح بمدينة نصر بسجن الممثل المصري أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب وقذف الفنانة زينة عقب رفض الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الصادر في حقه غيابيا بالسجن.

وأيدت المحكمة حكم السجن 3 سنوات ودفع غرامة قدرها 15 ألف جنيه يوم السبت 26 تشرين الثاني بعد أن أقام معارضة استئنافية على الحكم الصادر ضده غيابيا.

وقدم محامي الفنانة زينة للمحكمة صورة عن المحضر الذى حرره أحمد عز يتهمها فيه بتزوير شهادتي التوأم عز الدين وزين الدين، وأنكر خلال أقواله علاقته بالفنانة زينة وأبوته للطفلين.

كما قدم المحامي صورة عن الحكم النهائى الصادر من محكمة الأسرة، والذى قضى بإثبات نسب توأم زينة لوالدهما أحمد عز، وهو ما يعنى أن عز شهّر بزينة، ونتجت عن ذلك أضرار نفسية لها، بينما دافع محامى أحمد عز وطالب برفض الدعوى والحكم ببراءة موكله نظرا لرفع الدعوى بعد انتهاء المدة القانونية.