القطاع الخاص يدخل قطاع الاستثمار في الطاقة الكهروضوئية ويبيعها لوزارة الكهرباء

نفذت إحدى شركات بدائل الطاقة محطتي توليد كهربائيتين بالطاقة الكهروضوئية في قرية حبران بالريف الجنوبي لمحافظة السويداء.

وذكر رئيس مجلس إدارة شركة الكوكب الأزرق المنفذة للمشروع المهندس سامر علوان في تصريح له اليوم أن المحطتين المعتمدتين على توليد الكهرباء من أشعة الشمس تم تنفيذهما لصالح مستثمرين من القطاع الخاص وذلك باستطاعة 30 كيلو واط ساعي وكلفة 22 مليون ليرة لكل محطة.

ولفت علوان إلى أهمية تنفيذ المحطتين لتحسين واقع الكهرباء في قرية حبران حيث يجري بيع الطاقة المولدة فيهما إلى وزارة الكهرباء، مؤكداً كذلك أهمية الاستثمار في هذا المجال لما يحققه من جدوى اقتصادية للمستثمرين.

وكانت الشركة نفذت مشروعاً مماثلا خلال الفترة الماضية في قرية نجران وضمن مبنى الأمانة العامة لمحافظة السويداء.