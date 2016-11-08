القناصة يستهدف مشفى الشرطة في حرستا

استهدف إرهابيو “جيش الفتح” برصاص القنص مشفى الشرطة في حرستا بريف دمشق، ما أدى إلى استشهد ممرض وأصيبت طبيبة بجروح.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة ريف دمشق أن الإرهابيين المنتشرين في مزارع مدينة حرستا بالغوطة الشرقية أطلقوا رصاص القنص باتجاه مدخل مشفى الشرطة بحرستا ما أدى إلى “استشهاد ممرض وإصابة طبيبة بجروح من كوادر المشفى”.

هذا وقد استهدفت التنظيمات الإرهابية أول أمس مشفى تشرين العسكري بقذيفتين تسببتا بارتقاء شهيد وإصابة 12 شخصا بينهم أطفال ونساء.

والجدير ذكره أن مدينتي دوما وحرستا ومزارعهما مازالت تضم عدد من الإرهابيين التكفيريين المنضويين تحت زعامة تنظيم “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن”، ويستهدفون المشافي والبنى التحتية والمناطق والأحياء المجاورة الآمنة بالقذائف.