القنصلية الأمريكية في اسطنبول تحذر رعاياها من احتمال وقوع هجمات

حذرت القنصلية الأمريكية العامة في مدينة اسطنبول الرعايا الأمريكيين من احتمال وقوع هجمات في المدينة.

وقالت القنصلية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الهجمات الإرهابية المحتملة يمكن أن تكون مسبقة التخطيط أو تحدث دون أي إنذار وقد تشمل اعتداء مسلحاً أو محاولات خطف وتفجيرات.

ويؤكد العديد من المسؤولين الأتراك والمراقبين أن نظام أردوغان يشكل الخطر الأول على أمن تركيا والمنطقة من خلال دعمه المتواصل للإرهاب في سورية منذ سنوات عبر فتح الحدود لعشرات آلاف التكفيريين المرتزقة لدخول سورية إضافة إلى استضافته معسكرات لتدريب الإرهابيين وتوجيههم داخل سورية في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب.