القنيطرة: أهالي خان أرنبة يطالبون بدعم المجلس البلدي ماديا

طالبت الفعاليات الأهلية في بلدة خان أرنبة بزيادة الدعم المادي لمجلس البلدة حتى يتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين وحفر ثلاثة آبار لمياه الشرب في محيط البلدة وتسليم بئر الشكارة العائد لمديرية زراعة القنيطرة للجمعية التعاونية في البلدة لتخديم الفلاحين لإرواء أراضيهم الزراعية.

كما طالب الأهالي خلال لقائهم أمس محافظ القنيطرة في صالة البلدة بصيانة مدخل خان أرنبة مدينة البعث وزيادة مساحات الأراضي المستصلحة ضمن خطة العام الجاري وزيادة الدعم لمشفى الشهيد “ممدوح أباظة”.

وأوضح محافظ القنيطرة احمد شيخ عبد القادر أن المحافظة تتابع مع الجهات المعنية في وزارة الزراعة موضوع تعويض المزارعين المتضررين جراء موجتي الصقيع والحرارة التي شهدتها المحافظة العام الماضي، لافتا إلى توزيع نحو 48 مليون ليرة سورية على المزارعين الذين تضررت أراضيهم المزروعة بأشجار التفاح والكرز والعنب.

وبين أن المحافظة تولي الاهتمام الكبير لأسر وذوي الشهداء وتعطيهم الأولوية في التعيين بعقود موسمية، موضحا أن المحافظة توفر نحو 500 فرصة عمل كعقود مؤقتة منها 300 فرصة لذوي الشهداء، مشيرا إلى دور المجتمع الأهلي والمحلي في العمل المشترك مع المديريات والجهات الحكومية والمساهمة في زيادة وتيرة العمل وتحسين الإنتاج وزيادته.

من جهتها نوهت عضو قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراك هناء السيد بالمصالحة المحلية التي شهدتها بلدة خان أرنبة منذ سنوات والتي لعبت دورا مهما في تعزيز صمود أبناء المحافظة ووقوفهم الى جانب الجيش والقوات المسلحة في الدفاع عن الأرض والعرض.

ولفت مدير زراعة القنيطرة المهندس شامان الجمعة إلى تواصل أعمال استصلاح وتعزيل الأراضي الزراعية في خان أرنبة، مبينا أن إجمالي المساحات المستصلحة بلغ نحو 300 دونم.