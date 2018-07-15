القنيطرة: إجراءات للحفاظ على البيئة

تقوم مديرية إدارة النفايات الصلبة في القنيطرة بأعمال ردم المطمر الصحي، و رش المبيدات الحشرية في معمل النفايات الصلبة و شوارع قرية الحلس بريف القنيطرة بهدف الحفاظ على نظافة البيئة و الحدّ من انتشار الذباب و الحشرات.‏

وأكد مدير إدارة النفايات الصلبة في القنيطرة المهندس عبد الغني جعفر أن المديرية تقوم حالياً بأعمال ردم المطمر الصحي في قرية الحلس بالريف الشمالي الشرقي من المحافظة والبالغة مساحته نحو 20 دونماً وبعمق ثلاثة أمتار، مبيناً أن أعمال طمر النفايات في المطمر الصحي تكون للنفايات غير القابلة للتدوير و إنتاج السماد منها، و تتم على عدة مراحل تشمل طمر بقايا النفايات التي تتم معالجتها في المعمل و من ثم وضع طبقة من التراب و الردميات فوقها لمنع تسرب الروائح و انتشار الذباب.‏

ولفت جعفر إلى قيام المديرية برش المبيدات الحشرية الضبابية والرذاذ للقضاء على الذباب والحشرات والحد من انتشارها في المعمل و محيطه و في شوارع قرية الحلس القريبة منه، موضحاً أنه الوحيد في المحافظة و تبلغ طاقته اليومية نحو 50 طناً.‏