القنيطرة: إنتاج نحو 620 ألف طعم وعقلة من الأشجار المثمرة في المشاتل

ذكر مدير الزراعة بالقنيطرة المهندس شامان الجمعة أن الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي القادم تتضمن إنتاج نحو 620 ألف طعم وعقلة و 670 كغ من بذور المحلب والإجاص واللوز والدراق والجوز في مركز الامهات والمشاتل الزراعية في نبع الفوار وطرنجة وأيوبا وصيدا والتحرير.

وبين الجمعة أن الإنتاج المتوقع من المطاعيم والعقل للموسم القادم يبلغ نحو 340 ألف عقلة من الزيتون والتين والرمان و 277 ألفا من مطاعيم التفاح واللوز والكرز والمحلب والدراق والإجاص.

وتضمن إنتاج المشاتل الزراعية عدة أصناف من عقل الزيتون القيسي والصوراني والدان لتجذير ما يقارب 230 ألف عقلة زيتون و 40 ألف عقلة من التفاح بكل أنواعه.