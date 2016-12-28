القنيطرة: افتتاح سوق خيري للألبسة في قرية جبا

افتتح في محافظة القنيطرة أمس السوق الخيري للألبسة الولادية والنسائية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة القنيطرة بالتعاون مع الجمعية الخيرية الشركسية بصالة ليلاس في قرية جبا بالريف الشرقي من المحافظة.

وأشار محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر خلال مشاركته في حفل الافتتاح إلى ضرورة إقامة مثل هذه الأنشطة في ظل الظروف الراهنة لتكون رسالة من أبناء محافظة القنيطرة بأننا شعب نعشق الحياة ولا نهاب الصعاب ونعيش على الأمل بغد أفضل، مبينا أن السوق التجاري الخيري دليل عافية ونشاط للفعاليات الاقتصادية العاملة على أرض المحافظة ويخفف من وطأة الظروف الاقتصادية .

بدوره أوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة ورئيس إدارة مجلس الجمعية الخيرية الشركسية مفيد ماشفج أن إقامة الفعالية تأتي في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظة القنيطرة بتفعيل عمل غرفة التجارة والصناعة من خلال إقامة السوق الخيري التجاري للمساهمة بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين عبر عروض وتنزيلات على الأسعار تصل إلى ما بين 25 و 50 بالمئة لافتا إلى أن فترة السوق تستمر على مدى اسبوع قابل للتمديد في حال استمرار الإقبال عليه مع إمكانية افتتاح سوق خيري في تجمعات النازحين بريف دمشق.