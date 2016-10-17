القنيطرة: افتتاح فرع للاستهلاكية في بلدة الكوم الشرقي

افتتح فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية في القنيطرة اليوم صالة جديدة للفرع في بلدة الكوم الشرقي وأطلق معرضا للسجاد في صالة البعث.

وأشار محافظ القنيطرة أحمد الشيخ عبد القادر خلال مشاركته في افتتاح الصالة والمعرض إلى أهمية تفعيل عمل مؤسسات التدخل الإيجابي من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، وتأمين المنتج للمواطن بتكاليف مناسبة، بهدف التخفيف من أعباء الحياة في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من مواد ومنتجات غذائية وبأسعار تنافسية عن أسعار السوق.

وأوضح مدير فرع الاستهلاكية بالقنيطرة فراس مهاوش أن معرض السجاد الصوفي يستمر لغاية الأول من شهر شباط من العام القادم وبأسعار تتراوح بين 2600 – 7200 ل. س للمتر المربع الواحد، لافتا إلى أن المعرض يتضمن تشكيلة متنوعة من السجاد الصوفي من إنتاج معمل السويداء، إضافة إلى منتجات بعض معامل القطاع الخاص.

وبين مهاوش أن افتتاح صالة جديدة للفرع في بلدة الكوم الشرقي ستسهم في توفير المواد الغذائية وتشكيلة واسعة من السلع بأسعار أقل من السوق.