القنيطرة: بحث سبل إقامة مشروعات استثمارية لصالح الوحدات الإدارية

بحث محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر مع رؤساء الوحدات الادارية بالمحافظة سبل تنفيذ مشاريع استثمارية لزيادة القدرة المادية للبلديات وتامين مورد مالي دائم، مشيرا الى أهمية البحث عن مشروعات تعود بالريع المادي على البلديات وتسهم في تحسين واقع العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

من جانبهم قدم رؤساء بلديات حضر وجديدة الفضل وعرطوز الظهرة وقدسيا وخان ارنبة وجبا تصوراتهم لاقامة مشروعات اقتصادية مثل محطات لتوزيع المحروقات ومنتزهات عامة ومطاعم واكشاك تجارية وصالات افراح وملاعب رياضية ووحدات سكنية لاستثمارها وتاجيرها كشقق او مكاتب تجارية.

وقدم رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة المهندس مفيد ماشفج جملة من المقترحات حول مشروعات يمكن تنفيذها بالتعاون مع البلديات ويعود ريعها للغرفة والوحدات الادارية.

من جهة ثانية ناقش عبد القادرمع عدد من مديري المديريات في المحافظة امكانية اقامة مركز خدمات مواطن في تجمعات النازحين بريف دمشق بهدف تسريع المعاملات واختصار الوقت والمال.

وطلب المحافظ تقديم دراسة كاملة حول الكوادر البشرية من ذوي الخبرة والاختصاص وانواع الخدمات التي تقدمها كل مديرية حسب طبيعة عملها والمدد الزمنية اللازمة لانجاز المعاملات، مشددا على ضرورة احداث مركز في احد تجمعات جديدة الفضل او البطيحة بريف دمشق لتخفيف معاناة المواطنين في السفر الى القنيطرة لانجاز معاملاتهم ومعالجة التداخلات مع الجهات المعنية في محافظة ريف دمشق.

مدير بريد القنيطرة نمر العبد الله لفت الى توفر المكان في بناء البريد و8 كوات فيما بينت مدير السجل المدني منى احمد جهوزية المديرية للعمل من خلال اعطاء بيان زواج ووفاة وطلاق واخراج قيد عائلي وبيانات فردية، في حين أشار مدير المصالح العقارية عبد الرحمن فياض إلى إمكانية منح قيد عقاري ومساحي وبيان مساحي وبيان ملكية وسندات تمليك.

مدير النقل محمد زيتون اوضح ان المديرية تمنح العديد من الخدمات حسب نوع الخدمة المطلوب تقديمها ومنها منح بيان بالملكية وكشف اطلاع بالمركبة وتغيرات الملكية للسيارة.