القنيطرة: بحث واقع القطاع المصرفي وسبل تجاوز صعوبات العمل

أكد محافظ القنيطرة احمد شيخ عبد القادر أهمية عمل فروع المصارف الوطنية في المحافظة من خلال تسهيل حركة نقل الأموال ومنح القروض للعاملين في الدولة.

ودعا المحافظ خلال لقائه أمس مديري فروع المصارف في المحافظة الى ضرورة الإسراع بالانتهاء من تجهيز فرع المصرف التجاري السوري لوضعه في الخدمة، وتأمين الكادر الإداري لسد النقص في العاملين بفرع مصرف التوفير.

واشار مدير فرع المصرف التجاري بالقنيطرة قاسم طه الى ان الفرع سيباشر عمله الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من أكثر من 90 بالمئة من التجهيزات الفنية واللوجستية، مبينا ان الفرع يعمل منذ فترة على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال كوتين ضمن المصرف التعاوني الزراعي في الحي الخدمي بمدينة البعث.

بدوره طالب مدير فرع مصرف التوفير هيثم العلان برفد الفرع بعدد من العاملين لسد النقص الحاصل وتقديم كل الخدمات المصرفية للمواطنين.

كما أشار مدير فرع المصرف التعاوني الزراعي رمزي الخضر الى توافر كميات من السماد الترابي في مستودعات الفرع سيتم توزيعها على عدد من الجمعيات التعاونية، مطالبا برفع سقف التامين للأموال المودعة في الفرع ليتمكن من استيعاب الأموال المنقولة والمحولة من مديريات المحافظة الى الفرع.

من ناحيته أوضح مدير فرع المصرف العقاري حسن الطويل ان الفرع يقدم الخدمات المصرفية للعاملين من خلال أربع كوات قيد الاستثمار في بناء الخدمات الفنية واتحاد عمال القنيطرة، مشيرا الى وضع كوتين في الخدمة فور الانتهاء من عمليات الصيانة خلال الفترة القادمة.

فيما لفت مدير فرع مصرف التسليف الشعبي مازن المفلح الى ان الفرع بدا بمنح القروض لذوي الدخل المحدود وبسقف 500 ألف ليرة سورية.