القنيطرة تحتضن الملتقى العلمي التاسع لزرع الأسنان

افتتحت اليوم أعمال الملتقى العلمي التاسع لزرع الأسنان في قاعة مشفى الشهيد ممدوح أباظة بمدينة البعث وذلك بالتعاون بين فرع نقابة أطباء الأسنان في القنيطرة وقيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فيها ووحدة الشهيد عدنان معرباني في إدارة الخدمات.

وأشار محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر إلى اهمية انعقاد الملتقى على أرض القنيطرة في رسالة تحد وصمود للمحتل وأعوانه من العملاء والخونة

وأوضح عضو نقابة أطباء الأسنان في القنيطرة الدكتور منهال حسون أن الملتقى يتضمن إقامة العديد من الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بطب الأسنان وجراحتها وزرعها والإجراءات الجراحية والتعويض فوق الزرع واستطباب الزرع وكل ما هو جديد في مداواة الأسنان.

وأشار رئيس اللجنة العلمية في نقابة أطباء أسنان القنيطرة الدكتور عبد الله الأحمد إلى أن الملتقى يسهم في التعريف بالبحث العلمي وتطويره من خلال تلاقح الآراء والأفكار بين الأطباء المشاركين وما توصل إليه العلم في مجال زراعة الأسنان إضافة إلى مساهمة المحاضرات العلمية التي يقدمها الباحثون المشاركون في تطوير المعارف بالعلوم السنية وتبادل الخبرات.

وتستمر أعماله أربعة أيام ويتضمن العديد من المحاضرات والندوات العلمية والبحثية.

حضر الملتقى فعاليات رسمية وحزبية عديدة