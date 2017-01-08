القنيطرة: توزيع 12 ألف غرسة مثمرة على الجمعيات التعاونية

أنهت مديرية الزراعة بالقنيطرة اليوم توزيع نحو 12 ألف غرسة مثمرة من الكرز والتفاح والإجاص والجوز على الجمعيات التعاونية الفلاحية في قرى وبلدات بالمحافظة وذلك من إنتاج مشتل نبع الفوار لإنتاج الغراس المثمرة.

وأوضح مدير الزراعة المهندس شامان الجمعة ان الجمعيات التعاونية ستقوم بتوزيع تلك الغراس على المزارعين المستكتبين لديها وفق قوائم إسمية، وذلك في قرى وبلدات خان أرنبة وحضر وجبا ومجدل شمس وتجمع الباسل وعين النورية والحلس وكوم الصبح وكوم الويسية وأيوبا، مبينا ان الغراس الموزعة شملت نحو 2700 غرسة من التفاح و 1500 من الجوز و 1300 غرسة من الإجاص و 6500 غرسة كرز.

ولفت الجمعة إلى ان المديرية ستقوم بأعمال توزيع الغراس المثمرة على المواطنين بشكل مباشر نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء الجمعيات التعاونية من توزيع غراسها.