القوات الألمانية تداهم مناطق وشقق تعود لعناصر إرهابية

نفذت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء، سلسلة عمليات دهم واقتحام لاكثر من مئتي مكان وشقة يوجد فيها عناصر واشخاص يقومون بالترويج والتجنيد لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية: إن” المئات من ضباط الشرطة الألمانية نفذوا عمليات مداهمة وتفتيش في أكثر من مئتي مكتب ومسجد وشقة تعود لعناصر ومؤيدين لتنظيم “داعش” ينتمون لمجموعة متطرفة تطلق على نفسها مسمى” الدين الحق” في 10 ولايات غرب ألمانيا والعاصمة برلين” .

وحذرت الاستخبارات الألمانية من خطر هذه المجموعة التي تعمل على الترويج للتطرف والإرهاب وتساعد على تجنيد الاشخاص حتى يتم إرسالهم إلى سورية والعراق للانضمام إلى صفوف تنظيم”داعش” الإرهابي.