القوات البحرية القبرصية تنقذ 27 مهاجراً

انقذت قوات البحرية القبرصية اليوم 27 مهاجرا قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.

وبحسب ما نقلته فرانس برس عن السلطات القبرصية قولها: انها انقذت 27 مهاجرا بعد ان تم سحب قاربهم الى الشاطىء الشمالي الغربي من الجزيرة.

وقال المهاجرون للشرطة ان قائد القارب الذي يعتقد انه انطلق من مرسين في تركيا تركهم وفر على متن دراجة بحرية.

يشار الى أن القارة الاوروبية شهدت وصول مئات الاف المهاجرين من بلدان الشرق الاوسط واسيا عبر البحر المتوسط بسبب انتشار الفوضى والارهاب في تلك المناطق.