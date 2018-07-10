القوات الروسية تعيد “البرق” الصاروخي للخدمة

ستحصل القوات البحرية الروسية في نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل على زورقين هجوميين صاروخيين جديدين من فئة “مولْنيا”.

وقد بدأ العمل في صنعهما في تسعينات القرن الماضي ولكنه توقف بسبب مشاكل واجهت الدولة الأجنبية التي طلبتهما، ويقوم مصنع السفن في مدينة ريبينسك الآن بإكمال بنائهما لتسليمهما إلى الأسطول الروسي.

وستتسلمهما ا البحرية الروسية مزودين بأحدث سلاح مضاد للطائرات والصواريخ هو “بانتسير- إم”، ومسلحين بنظام صواريخ جديد هو نظام “أوران” الذي يحتوي على 8 صواريخ محصنة ضد التشويش الإلكتروني من طراز “إكس-35أو”. ويبلغ مدى صاروخ “إكس-35أو” 260 كيلومترا.

وخصصت زوارق “مولْنيا” (كلمة مولْنيا الروسية تعني البرق) التي تمت صناعتها لقوات الاتحاد السوفيتي وحلفائه، لتدمير السفن الحربية المعادية. وتظل 30 زورقا تقريبا من فئة “البرق” تخدم الأسطول الروسي.