القوات الروسية: سنطلق “القوة الضاربة”

أعلن رئيس إدارة التدريب القتالي في القوات المسلحة الروسية، الجنرال ايفان بوفالتسيف أنه سيتم إطلاق تسمية “القوة الضاربة” على وحدات الجيش الروسي الأكثر قدرة من الناحية القتالية.

وأكد بوفالتسيف أن قرار تسمية مثل هذه الوحدات حكر على وزير الدفاع الروسي.

ويدور الحديث عن وحدات المشاة والمدرعات والقوات الجوية وكذلك قوات المارينز والوحدات العسكرية ذات القدرة القتالية الأكثر فعالية، وسيتم تقليدها شعار الدولة.

وأشار بوفالتسيف إلى أن الوحدات والقوات التي تم اختيارها ستخضع لعمليات تفقدية من قبل لجان وزارة الدفاع وبعد ذلك سيُتخذ قرار نهائي بشأن منحها لقب “الضاربة”.

يذكر أن قيادات المناطق العسكرية قدمت حتى الآن 78 وحدة وتشكيلة عسكرية لمنحها هذا اللقب.

وتعتبر القوات الجوية وقوات الصواريخ الاستراتيجية من أكثر الوحدات قدرة على القتال في الجيش الروسي.