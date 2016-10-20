القوات العراقية تبعد 7كم عن عمق الموصل

أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق الفريق الركن عبد الغني الأسدي، الخميس، أن قواته تبعد نحو 7كم عن “عمق” مدينة الموصل.

وقال الأسدي تصريح صحفي: إن “عملية تحرير مدينة الموصل مستمرة، ولا تفصلنا عنها سوى 6.5 – 7كم باتجاه عمق المدينة”، لافتا إلى أن “ناحية برطلة التي حررت اليوم تعتبر خط الصد الأول باتجاه الموصل حيث تم إنهاء المعركة فيها خلال الساعات الأولى من نهار اليوم”.

وأضاف الأسدي أن “داعش أنشأ الكثير من التحصينات والمواضع الاصطناعية في برطلة لكنها لم تجدِ نفعا ودفع التنظيم ثمنا باهظا في هذه الناحية”، مشيرا إلى أن “الخسائر التي تلقاها داعش في الناحية اليوم بلغت أكثر من 80 قتيلا”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، خلال لقائه علي اكبر ولايتي المستشار الخاص للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي، أن القوات العراقية ماضية بتحرير الأراضي، معرباً عن أمله بالقضاء على “داعش” قريباً، فيما أبدى ولايتي تأييد بلاده للحكومة العراقية وما تحققه من انتصارات.