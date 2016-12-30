القوات العراقية تتقدم في المحور الشمالي للموصل

أعلنت القوات العراقية، الجمعة 30 كانون الأول، عن إحراز تقدم في المحور الشمالي من الموصل، فيما تحدثت أنباء عن مقتل نحو 100 عنصر من إرهابيي “داعش”.

وقال قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نجم الجبوري، في حديث لشبكة “رووداو” الكردية الإعلامية، إن القوات العراقية تتقدم في المحور الشمالي بإتجاهين في مدينة الموصل، مؤكدا مقتل 70 مسلحا لـ”داعش” هناك جراء قصف طائرات التحالف الدولي.

من جانبه، أعلن قائد عمليات “قادمون يا نينوى”، الفريق الركن عبد الأمير يارالله، عن تحرير معمل أدوية الحكماء ومجزرة بعويزة جنوب قضاء تلكيف شمال الموصل من قبضة تنظيم “داعش”.