القوات العراقية تتقدم وتصل جامعة الموصل

أعلن المتحدث باسم متطوعي نينوى محمود السورجي أن القوات العراقية حررت حيا استراتيجيا ووصلت إلى جامعة الموصل، كما كبدت تنظيم “داعش” الإرهابي هزيمة فادحة شمالي العراق.

وأوضح السورجي أن القوات العراقية حررت حي الصديق في القاطع الشمالي الشرقي لمدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

مضيفاً أنها وصلت إلى جامعة الموصل، ثاني أكبر جامعات العراق بعد بغداد، في الساحل الأيسر من المدينة.

كما اقتحمت القوا العراقية حيي المالية وسومر جنوب الساحل الأيسر، والاشتباكات دائرة للقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي بالكامل.

الجدير ذكره أن التنظيم الإرهابي تكبد خسائر بشرية أثناء التقدم الكبير والسريع للقوات العراقية، التي حققت انتصارات واسعة في عمليات “قادمون يا نينوى” منذ انطلاقتها في 17 تشرين الأول من العام الماضي.